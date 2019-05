Sono tornati i Phantom Planet

Sono passati più di 10 anni dall’ultima pubblicazione dei Phantom Planet: ora il gruppo californiano (che tutti ricordiamo per California, la sigla di The O.C.) è tornato con un nuovo singolo, Balisong. La canzone è tratta dal nuovo album del gruppo, che non ha ancora una data di uscita.

Il frontman Alex Greenwald ha detto a Billboard che il gruppo è «al 50-75 per cento» del nuovo album, al quale i musicisti hanno iniziato a lavorare dopo uno spettacolo a sorpresa a Los Angeles, lo scorso gennaio. «È emozionante ed è un po’ inaspettato», ha detto Greenwald. «È bello che la gente si ricordi di noi e voglia sentirci ancora. Ho amici che, quando ho detto che stavamo per fare un disco, hanno detto: “Oh! Fuckin’ finally!”».

L’ultima pubblicazione dei Phantom Planet è del 2008, con il disco Raise The Dead. California, invece, è del 2002, tratta dal loro secondo disco The Guest.