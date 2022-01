Sono tornati i Muse: ascolta ‘Won’t Stand Down’

Sono tornati i Muse. Won’t Stand Down è il titolo della canzone e del relativo video che hanno pubblicato oggi. È il primo inedito degli inglesi da quasi quattro anni a questa parte.

«Parla di opporsi ai bulli», ha spiegato Matt Bellamy, «al parco giochi, al lavoro, ovunque. Parla di proteggersi dalla coercizione e dalla manipolazione di gente sociopatica e affrontare le avversità con forza, fiducia in sé stessi e aggressività».

Diretto da Jared Hogan, il video di Won’t Stand Down è stato girato a Kiev, in Ucraina. Non è dato sapere se si tratta di un estratto del nuovo album di inediti dei Muse, il primo da Simulation Theory del 2018, ma la band «sta attualmente lavorando su altra nuova musica», come spiega un comunicato stampa.

Poche settimane fa, Bellamy aveva fatto ascoltare un estratto della canzone sul suo profilo Instagram. Un anno e mezzo fa aveva parlato dei piani del gruppo con Rolling Stone: «Al momento ci stiamo organizzando per rivederci, idealmente nel posto dove tutto è cominciato, il Devon, e ripartire come facevamo all’inizio. Vogliamo tornare al metodo che usavamo in origine, cioè scrivere musica durante le prove, due volte a settimana. L’idea è di passare il 2021 così. Se dovesse funzionare, metteremo insieme un album o un po’ di canzoni e forse torneremo in tour nel 2022».