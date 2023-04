Sono tornati i Foo Fighters: ecco il singolo ‘Rescued’ e titolo, data di uscita e tracklist dell’album

È ufficiale: i Foo Fighters stanno per pubblicare un nuovo album. Si intitola But Here We Are e uscirà il 2 giugno.

Prodotto da Greg Kurstin, è il primo dopo la morte di Taylor Hawkins. Viene descritto in un comunicato stampa come «una risposta brutalmente onesta ed emotivamente cruda a tutto ciò che i Foo Fighters hanno vissuto nell’ultimo anno, una testimonianza del potere curativo della musica, dell’amicizia e della famiglia».

Ecco il primo singolo Rescued: “È successo in un lampo / è sbucato dal nulla / è accaduto in fretta / e poi è finita”. Sotto, track list e copertina. Non è ancora stato annunciato il nome del batterista (o dei batteristi) che suona nel disco e che andrà in tour con la band.

La tracklist di But Here We Are:

Rescued

Under You

Hearing Voices

But Here We Are

The Glass

Nothing At All

Show Me How

Beyond Me

The Teacher

Rest

La copertina (sì, è molto bianca):