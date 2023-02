Sono tornati i Depeche Mode: ecco il video di ‘Ghosts Again’ diretto da Anton Corbijn

I Depeche Mode hanno pubblicato il primo estratto dal nuovo album Memento Mori che hanno annunciato tempo fa e che uscirà il 24 marzo. È il primo in duo, senza Andy Fletcher morto l’anno scorso.

La canzone si intitola Ghosts Again ed è accompagnata da un video in bianco e nero diretto da Anton Corbijn in cui Dave Gahan e Martin Gore giocano a scacchi. C’entra Bergman? Si sicuro il pezzo parla di perdita, dolore, addii, del tempo che fugge e del fatto che tutti ridiventeremo fantasmi.

«La canzone» ha detto Gahan «cattura l’equilibrio perfetto tra gioia e malinconia». Secondo Gore, «non capita tutti i giorni di registrare un pezzo che non mi stanco d’ascoltare: sono entusiasta all’idea di condividerlo».

Corbijn ha pubblicato questa foto legata all’album: Gahan, Gore e teschio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anton Corbijn (@antoncorbijn4real)

La copertina del disco e la tracklist:

1 “My Cosmos Is Mine”

2 “Wagging Tongue”

3 “Ghosts Again”

4 “Don’t Say You Love Me”

5 “My Favourite Stranger”

6 “Soul with Me”

7 “Caroline’s Monkey”

8 “Before We Drown”

9 “People Are Good”

10 “Always You”

11 “Never Let Me Go”

12 “Speak to Me”