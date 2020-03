Un nuovo singolo, un album in maggio, due concerti in Italia in giugno. Sono tornati i Bush. Il gruppo di Gavin Rossdale ha pubblicato una nuova canzone intitolata Flowers on a Grave che potete ascoltare qui sopra: “Siamo ombre nella pioggia. Lei mi ha coperto di solitudine, come fiori su una tomba”.

Il pezzo apre la strada al nuovo album. Si intitolerà The Kingdom e uscirà nel mese di maggio. L’ultimo disco dei Bush è Black and White Rainbows del 2017. “Siamo fieri di questo disco”, ha detto Rossdale. “È come se tutta la strada che abbiamo fatto negli ultimi anni ci avesse condotto qui. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo ciclo: nuovi fan, vecchi fan, persone simili a noi che cercano il loro regno”.

Gli inglesi hanno annunciato due concerti in Italia: il 20 giugno ai Magazzini Generali di Milano e il 21 giugno all’Hall di Padova (biglietti disponibili esclusivamente via Dice).