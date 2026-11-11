Sono Dua Lipa, Tame Impala e SZA gli headliner del Coachella 2027. La line-up del festival californiano, che si terrà nel corso di due weekend di aprile, il 9-10-11 e il 16-17-18, è stata annunciata questa mattina accompagnata dal copy “The return to innocence”.

Nelle giornate del 9 e del 16 ci sarà anche Madonna, ma nella Dance Tent dove torna dopo oltre vent’anni: nel 2006 presentò lì il primo Confessions on the Dance Floor. L’headliner sarà invece Dua Lipa, alla sua prima partecipazione al Coachella tolta l’apparizione nel 2017 come ospite di Martin Garrix. Sono attesi nelle stesse giornate di venerdì anche Steve Lacy, Zara Larsson, Peggy Gou, Jisoo, Kehlani, Solid Grooves, Giorgio Moroder, Mike D, ma anche Social Distortion, Violet Grohl e il fenomeno rock degli ultimi mesi, gli Angine de Poitrine.

L’altro nome grosso delle giornate del sabato, quelle con la band di Kevin Parker headliner, sono Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn, Adéla, Martin Garrix, Tiësto, Role Model, Solomun, NCT, Enigma, Underworld, Charlotte de Witte, Leon Bridges, Magdalena Bay, Barry Can’t Swim. Il sabato ci saranno anche i Måneskin: sono confermate quindi le voci del loro ritorno live l’anno prossimo.

Durante le giornate dell’11 e del 18, oltre a SZA, sono attesi Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, Four Tet, Becky G, Babymonster, The Neighbourhood, Amelie Lens x Sara Landry, Remi Wolf, Tove Lo, Victoria Monét, EsDeeKid, Caroline Polachek, Chase & Status, Muna e altri.

Al bunker Blinded by the Lights dei Justice. Ci sarà anche Daddy Yankee, ma non è chiaro in quali date.