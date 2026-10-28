Sonido Bomba, l’indie italiano sbarca a Madrid con Ariete e Franco126

La musica indipendente italiana incontra quella spagnola a Madrid, il 26 e 27 novembre, con Sonido Bomba. Si tratta del festival nato dalla collaborazione tra Bomba Dischi, etichetta romana che ha contribuito a lanciare diversi protagonisti della nostra scena indie, e la spagnola Sonido Muchacho, di cui Rolling Stone Italia è media partner.

Sono previste due giornate alla Sala BUT, con una festa conclusiva al Café La Palma, per mettere sullo stesso palco gli artisti delle due scene. Tra i nomi annunciati ci sono già Ariete, Franco126, Pop X, Faccianuvola, Piccolo, Carmen Lancho e Jimena Amarillo. A completare il programma arrivano ora anche Drast e Los Punsetes.

Drast, all’anagrafe Marco De Cesaris, è conosciuto soprattutto come una delle due metà degli Psicologi, il duo fondato nel 2019 con Lil Kvneki. Dal 2023 porta avanti anche una carriera solista, inaugurata con Indaco, pubblicato da Bomba Dischi. Los Punsetes sono invece una delle band storiche dell’indie madrileno: attivi dal 2004, mescolano chitarre abrasive, ironia e satira sociale, e proprio quest’anno hanno pubblicato Una Persona Triste, anticipazione del prossimo album.

Il 26 novembre saliranno sul palco Ariete, Carmen Lancho, Piccolo e Jimena Amarillo, mentre il giorno successivo toccherà a Faccianuvola, Franco126, Drast e Los Punsetes. La chiusura del 27 novembre al Café La Palma sarà affidata a Pop X e ai dj set di fenoaltea e Cariño. La collaborazione tra le due etichette ha già avuto un’anticipazione a Parigi, dove il 17 settembre scorso si è tenuta una serata di Les Nuits De La Bomba con Faccianuvola, Prima Stanza A Destra e Cariño. I biglietti, gli abbonamenti e gli ingressi al closing party sono disponibili qui.