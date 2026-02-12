Sónar 2026, annunciata la line-up completa con Prodigy, Cabaret Voltaire, Skepta

Come ogni anno da 33 anni, è arrivato il momento dell’attesa line-up del Sónar di Barcellona, il festival elettronico più importante d’Europa.
Sónar 2026 si terrà dal 18 al 20 giugno nella città spagnola, con un programma molto ampio diviso tra il festival, Sónar+D, la sezione dedicata alle nuove tecnologie, Sónar Kids e OFFSónar, un corollario di eventi che si terranno in giro per Barcellona.
Ma partiamo subito con i nomi più interessanti. Al Sónar si potrà assistere al live e ai set dei Prodigy, Modeselektor, Skepta, Addison Groove, Goldie B2B Doc Scott ft Medic MC, Two Shell, Daniel Avery, Dom Dolla, Wata Igarashi, Namasenda, Amelie Lens. Questi sono per citarvi alcuni dal lungo elenco degli artisti in programmazione. E ancora Charlotte de Witte, Boys Noize, Cabaret Voltaire, SBTRKT.
Tra clubbing e musica elettronica suonat,a tre giorni di musica alla Fira Gran Via, tutto in un’unica venue, dalle 5 del pomeriggio alle 3 del mattino.
Qui la line-up divisa per giorni:
Thursday 18th June | 5pm to 3am
Alba Franch | Arp Frique & The Perpetual Singers | Boys Noize | Cabaret Voltaire | Chris Stussy | Clementaum b2b LAZA | Daniel Avery live | Fukcnormal | The Hacker | KETTAMA | Lady Shaka b2b Tash LC | Loli Zazou | MALUGI b2b Benwal | MERCÈ presents SHOW SIMULATOR | Metrika | Mina & Bryte | Oriana | La Sofy
Speedy J presents STOOR Live
Friday 19th June | 5pm to 7am
⌭ IceMorph ⌬ | Addison Groove | Afri K | Amaliah b2b Pangaea | Amanda Mussi | Ani in the Hall present Intel·ligència Romàntica | Arthi | DJ AYA | Baby Pantera presents Desidia | Beatrix Weapons presents BO$$Y OF MUSIC hybrid set | Charlotte de Witte | Cormac | Cutemobb | Daria Kolosova | Funk Tribu | DJ Gigola | GlorySixVain | Goldie b2b Doc Scott ft Medic MC | GOTH-TRAD | JESUZ X b2b NE/RE/A | Kelis | Kilopatrah Jones | Maz | Miss Bashful | MK (Marc Kinchen) b2b TSHA | Nia Archives | Nina GGG | Olivia Babe | Perra Inmunda | Reinier Zonneveld presents R2 (b2b AI, Holographic AV) | riria | RONI | Sammy Virji | Sara Landry | SBTRKT live | Skepta | TAYHANA & MissLupe | YHWH Nailgun | Zuri
Speedy J presents STOOR Live | BULTO Takeover
Saturday 20th June | 5pm to 7am
30drop presents Insight Into Mind and Space | Akua | Amelie Lens presents AURA | ANNĒ & Sera J | Ático Corp. & R.I.P. Bestia present UFC (U n F uturo C reíble) live | CARBS: Ketiov & Fernanda Arrau | Carlita | Ciara Cuvé | Colleen ‘Cosmo’ Murphy presents Cosmodelica | Danielle b2b Ryan Elliott | Dom Dolla | DPR CREAM & DPR ARTIC | FJAAK x Kittin live | Gerd Janson b2b Marcel Dettmann | ISA | Joy Orbison | LOVEFOXY | Main Costa presents Ugly Trap Better | DJ MARIA. | Mercromina Club | Migal | Modeselektor live | Namasenda | nimino DJ set | Ogazón | PETERBLUE | The Prodigy | ROLROLROL | SALOME | Sónia Trópicos | Takuya Nakamura | TAWA | Tedesco | Two Shell | Undo live | Wata Igarashi live | WhoMadeWho live
Speedy J presents STOOR Live | Glitterbox Takeover