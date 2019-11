‘Sonali’, guarda il nuovo video di Iggy Pop diretto da Mac DeMarco

Iggy Pop ha pubblicato un nuovo video che anticipa l’album di prossima uscita album Free. Il bizzarro e surreale visual per Sonali è stato diretto da Mac DeMarco e ha per protagonista un volto familiare: l’Uomo lucertola. Il rettile perfettamente vestito guida la sua decappottabile coperta di pelo rosa nel traffico dell’ora di punta (e suona il sax) mentre la fidanzata lucertola (interpretata dalla fidanzata di DeMarco, Kiera McNally) lo aspetta. Il protagonista è interpretato da Tommy Midnight.

Sonali è stata scritta da Ruby Sylvain e Leron Thomas. I personaggi è sono ritorno al visual di Nobody di DeMarco da Here Comes the Cowboy, in cui Mac interpretava un uomo lucertola.