Solstice Festival, ovvero come celebrare la mezza estate finlandese a ritmo di elettronica

Immaginate un festival durante la midsummer, la mezza estate, la più importante celebrazione nei paesi scandinavi. Immaginate di trovarvi nel bel mezzo della Finlandia, durante il giorno più lungo dell’anno, il Solstizio d’estate, quando il sole non tramonta letteralmente mai, a ballare il meglio della musica elettronica contemporanea. Immaginate la natura mozzafiato, il clima ospitale delle persone, la musica che suona senza sosta. Ecco, aprite gli occhi ora, siete al Solstice Festival.

Dal 19 al 21 giugno, il Solstice Festival si terrà a Ruka, Kuusamo, nel nord della Finlandia vicino al circolo polare articolo, a 500 metri sul mare. Lì dove il sole di mezzanotte non cala mai, musica e arte collaborano per creare un’esperienza che, per atmosfera, non ha equali in Europa.

I musicisti e dj si alterneranno tra tre diversi stage dislocati nei paesaggi rurali circostanti: The Peak, che ospiterà i suoni più club, The Valley, più dedito a ogni forma sonora di psichedelia e The Kelo, la tenda in cui sedersi e lasciarsi cullare da live performance e speciali dj set.

Il programma musicale presenta alcuni degli artisti dediti alla club music più interessanti del panorama odierno come Laurel Halo, CCL, Simo Cell, Badsista, Courtesy, Upsammy, distendendosi dalle 4 del pomeriggio alle 2 del mattino, per poi continuare fino alle 6 con gli After Hours a Sudenpensä, un intimo rifugio sciistico situato ai piedi Rukatunturi, accanto al villaggio di Ruka.

Non solo musica, però, ma anche arte, con un programma titolato Landscape; the impint of nature and humanity che vuole esplorare il dialogo tra paesaggio e presenza umana con 5 opere di artisti selezionate tramite una open call, e immancabili attività all’aperto, dalle passeggiate alle saune, dal rafting alla zipline.

Tutte le informazioni necessarie per scoprire il festival, dalla line up definitiva al modo di raggiungerlo (ci sono comodo voli Finnair che connettono Helsinki a Kusaamo, a circa 25 minuti dalla location) sono disponibili qui.