‘Soldi in nero’, in arrivo il singolo di Shiva feat. Sfera Ebbasta

Qualcuno lo aveva già ipotizzato, grazie alle foto che ritraevano i due artisti in giro per Milano: giovedì esce Soldi in nero, il singolo di Shiva featuring Sfera Ebbasta. il brano è prodotto da Charlie Charles. Lo hanno annunciato tutti e tre sui social.

Sfera ha anche pubblicato una story in cui si sentono un elicottero, un fuoco che brucia e il rumore di vetri rotti. Shiva invece ha postato, sempre nelle stories, una foto di Vin Diesel alla Fast & Furious a parodiare la foto di copertina del singolo che ritrai i due cantanti in auto. È già possibile pre-salvare il brano su Spotify.

Shiva, classe 1999, al momento è impegnato nel Bossoli Tour. Sfera invece sta continuando l’avventura come giudice in X Factor 13, mentre Charlie Charles, dopo il successo di Calipso, è da poco tornato sulla scena musicale con Cheyenne, il nuovo singolo di Francesca Michielin.