‘Soldi’ di Mahmood è la più grande hit estiva d’Israele

“Primo”. Così avevamo intitolato la nostra cover story dedicata a Mahmood dopo la sua vittoria Sanremo, e prima che la sua Soldi divenisse il brano italiano più ascoltato di sempre in streaming. Ora il successo strepitoso dell’artista milanese prosegue e supera i confini, come racconta un articolo pubblicato su Haaretz. A più di un mese dall’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, dove si era piazzato secondo, Soldi è diventata una super hit in Israele.

“La si sente su ogni frequenza, in ogni negozio di vestiti e a ogni festa”, scrive il quotidiano. Nel weekend, per la quarta settimana consecutiva, è stata in vetta alle classifiche di Army Radio’s Galgalatz, la stazione radio dell’esercito israeliano. “Per me è la più importante hit dell’estate”, ha spiegato l’host dell’emittente Noy Alooshe, che ha iniziato a suonarla nella sua trasmissione a febbraio. Alooshe, che definisce il brano “molto emozionante”, spiega che “nel verso in arabo di Mahmood c’è qualcosa che parla agli israeliani: suona come un appello alle nuove generazioni”.