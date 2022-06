So 90’s, arriva a Milano e Roma il festival con Vengaboys, Aqua e Eiffel 65

I 90s sono stati gli anni dell’europop, ovvero melodie caramellose su beat dance e video dall’estetica coloratissima. Un decennio incredibile in cui il mondo della musica pop non aveva vergogna di esaudire le fantasie più folli dei suoi artisti, un momento in cui videogame, sigle dei cartoni animati e dancefloor parlavano una lingua comune, amata in maniera così trasversale da plasmare la cultura del tempo. Erano anni in cui band olandesi, danesi e italiane scrivevano tormentoni immortali capaci di segnare la storia della musica pop.



Chi non ricorda l’entusiasmo contagioso di Boom Boom Boom Boom dei Vengaboys, la follia plastica di Barbie Girl degli Aqua o il successo planetario di Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65 che consacrò il gruppo italiano nel mondo, con la prima posizione dell’Eurochart Hot 100 Singles?



Per omaggiare quel periodo d’oro arriva So 90’s Festival, lo show dedicato a tutti coloro che negli anni Novanta ci hanno mollato un pezzo di cuore e vogliono avere l’occasione, una volta ancora, di rivivere quelle atmosfere, quei colori, quei suoni che hanno segnato un’epoca. Due eventi estivi previsti per sabato 2 luglio a Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, e domenica 3 luglio a Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, dove le tre band icona dell’europop tornano a calcare i palchi italiani suonando i loro successi più evergreen, tra dance music e nostalgia.

I biglietti per le due date sono disponibili a questo link.