Snoop Dogg sarà l’inviato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina

Snoop Dogg sarà di nuovo l’inviato per le emittenti NBC e a Peacock, questa volta in diretta dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, a febbraio.

Secondo NBCUniversal, «La megastar mondiale esplorerà il nord Italia, dalle vivaci strade di Milano alle spettacolari Dolomiti, offrendo la sua prospettiva unica durante la copertura in prima serata delle Olimpiadi invernali».

«Porterò con me giacche imbottite, pantaloni da neve, occhiali, pattini», ha dichiarato Snoop, diventato famoso come inviato durante le Olimpiadi di Parigi, dove si era contraddistinto per il suo stile (in tutti i sensi).

E dove aveva soprattutto anche conosciuto Al Bano.