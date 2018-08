Snoop Dogg pubblicherà il suo primo libro di ricette

From Cook to Cook, il primo libro di ricette di Snoop Dogg, uscirà ad ottobre. All’interno tutte le fantasie culinarie del rapper: dall’aragosta fino ai waffle, al pollo fritto e a una ricetta dedicata a Gin and Juice. «Nella mia cucina si fa roba scintillante», ha detto Snoop. «Con questa collezione delle mie ricette preferite porterò il cookbook game a un livello più alto». L’editore Chronicle Books, invece, specifica che nonostante sia privo di cucina a base di marijuana, From Cook to Cook è comunque perfetto per «soddisfare la fame chimica».

Il libro nasce in seguito al successo del programma televisivo Martha and Snoop’s Potluck Dinner Party – di recente nominato per un Emmy -, dove Snoop e Martha Stewart cucinano e preparano drink per ospiti come Queen Latifah, RuPaul, Jamie Foxx, Michelle Rodriguez e Diddy. Potete ordinare la vostra copia di From Cook to Cook attraverso il sito ufficiale.