Snoop Dogg è diventato co-proprietario di una squadra di calcio gallese

«Il mio amore per il calcio è ben noto, ma per me è davvero speciale poter diventare proprietario del club Swansea City». Con questa frase Snoop Dogg è ufficialmente entrato a far parte del gruppo di co-proprietari dello Swansea City AFC, club gallese che milita nella Championship inglese, la seconda divisione (ovvero la serie B) del calcio britannico.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della società, che ha confermato l’ingresso dell’artista nella cordata a guida americana che include – tra gli l’altri – il calciatore Luka Modrić, di recente acquistato dal Milan. La mossa si inserisce in un più ampio progetto di rilancio del club, reduce da un bilancio in perdita di oltre 15 milioni di sterline nell’ultima stagione.

Snoop Dogg ha dichiarato di voler contribuire attivamente allo sviluppo della squadra e della comunità locale. «La storia del club e della sua città mi risuonano. Parliamo di un club e di una città con un forte orgoglio proletario. Sono degli underdog, proprio come me. Sono fiero di far parte dello Swansea City e farò di tutto per aiutare il club». Parole confermate anche da Tom Gorringe, amministratore delegato del club: «Dogg è entusiasta di questo progetto e ci aiuterà a continuare a promuovere il club presso un pubblico il più ampio possibile». Il riferimento è al fatto che, prima di questo annuncio, il rapper aveva posato con il nuovo kit della squadra sui social.

L’arrivo del rapper sarà celebrato anche con un murale commissionato all’artista Hasan Kamil, che verrà installato nei pressi del Liberty Stadium come simbolo di questa nuova fase per la società gallese.