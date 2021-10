Snoop Dogg, ascolta il primo singolo del supergruppo con Ice Cube

Snoop Dogg ha annunciato The Algorithm, un nuovo progetto musicale di Def Jam che coinvolgerà artisti del «passato, presente e futuro» dell’etichetta. Nel progetto c’è anche un supergruppo, i Mount Westmore – di cui fanno parte vari rapper della West Coast: Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 e Too $hort – che ha pubblicato da poche ore il suo primo singolo, Big Subwoofer.

Oltre al brano c’è anche un video a tema fantascientifico. Girato da Jesse Wellens e Sam Macaroni, mostra i quattro rapper a bordo di una nave spaziale diretta sul pianeta Snoopiter. Potete vederlo qui sotto.



«C’è tanto talento in questo progetto», ha detto Snoop Dogg di The Algorithm. «Tanti stili diversi di musica, rompe l’algoritmo. Oggi gli algoritmi ti dicono come rappare e che suono avere, ma non ti dicono come ti devi sentire. Il mio algoritmo, invece, vi darà una sensazione e non un suono».

Pochi giorni fa il rapper è stato confermato tra gli artisti che si esibiranno al Super Bowl 2022. Insieme a Snoop ci saranno Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem e Mary J. Blige. Ne abbiamo parlato qui.