Snoop Dog sarà il protagonista di uno spettacolo teatrale sulla sua vita

25 anni fa usciva Doggystyle, il primo album di un giovane rapper che ora conosciamo con il nome di Snoop Dogg. Da allora il californiano ha avuto una carriera imprevedibile, tra cambi di nome e dischi gospel, che continuerà con un’altra sorpresa: uno spettacolo teatrale, dove Snoop Dogg reciterà da protagonista.

Si intitola Redemption of a Dogg: scritto, diretto e prodotto da Je’Caryous Johnson – un autore pluripremiato per il suo lavoro a teatro -, racconterà la storia della carriera di Snoop. «Redemption of a Dogg racconta un personaggio dalle mille sfaccettature, un gangsta rapper, padre di famiglia e uomo di Dio. Lo spettacolo esamina le battaglie interiori che ogni uomo combatte per preservare la sua eredità e l’amore della sua famiglia quando deve scegliere tra la fama e gli affetti», si legge nel comunicato di presentazione.

«Non avete mai visto teatro del genere», ha detto Snoop. «Con il mio stile e la sua esperienza porteremo al pubblico uno show indimenticabile». Potete vedere il trailer di Redemption of a Dogg in cima all’articolo.