Smashing Pumpkins, il nuovo album esce a novembre

James Iha, Jimmy Chamberlin e Billy Corgan tornano insieme per un nuovo album firmato dai membri fondatori degli Smashing Pumpkins, il primo in quasi vent’anni dopo Machina/The Machines of God, ultima occasione in cui i tre musicisti si erano trovati insieme in studio. Il lavoro è intitolato Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. ed è prevista l’uscita il prossimo 16 novembre.

La tracklist sarà composta da otto brani, fra cui i primi singoli estratti, Solara, e l’ultimissima uscita Silvery Sometime (Ghosts). A impreziosire ancora di più il ritorno in studio dei tre membri fondatori della band, alla produzione è stato chiamato il guru Rick Rubin.

L’appuntamento italiano con i Pumpkins è fissato il prossimo 18 ottobre, quando lo Shiny & Oh So Bright Arena Tour arriverà all’Unipol Arena di Bologna.

Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. tracklist:

01. Knights of Malta

02. Silvery Sometimes (Ghosts)

03. Travels

04. Solara

05. Alienation

06. Marchin’ On

07. With Sympathy

08. Seek and You Shall Destroy