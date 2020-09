Smashing Pumpkins, ascolta le nuove canzoni ‘Confessions of a Dopamine Addict’ e ‘Wrath’

Gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato due nuove canzoni, Confessions of a Dopamine Addict e Wrath. Prodotte da Billy Corgan, faranno parte dell’album Cyr – un doppio, suonato con i membri fondatori James Iha e Jimmy Chamberlin – che uscirà a novembre. Sette giorni fa, la band ha pubblicato altri due estratti dal disco, la title track e The Colour of Love.

Le sue canzoni anticipato la serie animata sulla band in cinque episodi chiamata In Ashes. Il secondo episodio intitolato Inspirations, Aspirations fornirà anche le immagini per il video di Confessions of a Dopamine Addict. Il primo episodio conterrà invece The Colour of Love.

Corgan è l’autore della storia raccontata in In Ashes e animata da Deep Sky. «Anche se è in buona parte una storia leggera, racconta le difficoltà che affrontiamo ogni giorno». ha detto il cantante. «Viviamo in una distopia, in paradiso o in entrambe le realtà? Dicono che la scelta tocchi a noi».

Cyr uscirà il 27 novembre. I pre-order sono disponibili a questo link.