Tyron Frampton, in arte Slowthai, è stato accusato di stupro. Le accuse contro il rapper parlano di penetrazione orale e vaginale di una donna senza il suo consenso. I fatti sarebbero avvenuti nel settembre 2021 a Oxford, in Inghilterra.

Nell’udienza preliminare Frampton è apparso via video, limitandosi a fornire i suoi dati. L’avvocato dell’accusa, Adam Yar Khan, ha chiesto ai magistrati di portare il caso in tribunale. Frampton è stato così rilasciato dietro cauzione in attesa di comparire davanti al tribunale di Oxford il prossimo mese. Attraverso i suoi profili Slowthai si è però proclamato innocente: «Nego categoricamente tutte le accuse. Sono innocente e sono sicuro che il mio nome verrà ripulito. Fino ad all’ora userò le mie energie per far sì che tutto si possa concludere in modo veloce e giusto».

Non è stato chiarito se Slowthai confermerà o meno le date di questa estate che comprendono, tra le varie, una performance a Glastonbury e l’apertura ai Blur allo stadio di Wembley.