Slipknot, guarda il video di ‘Nero Forte’

Gli Slipknot continuano a cavalcare il successo dell’ultima annata, pubblicando il video realizzato per Nero Forte, una delle tracce più riuscite del loro ultimo album We Are Not Your Kind, disco fra i migliori usciti nel 2019 del metal.

La clip è diretta dal Clown della band Shawn Crahan, con gli Slipknot che suonano il singolo tra effetti technicolor e una psichedelia dai colori pastello. Protagonista del video, ovviamente, il cantante Corey Taylor e la sua maschera.

Con la chiusura dell’anno, gli Slipknot si preparano a un 2020 molto impegnativo, dato che il loro We Are Not Your Kind World Tour partirà alla volta dell’Europa già da metà gennaio. L’unica data italiana è prevista per l’11 febbraio 2020 al Mediolanum Forum di Milano.

Agenda fitta anche in estate per Taylor e soci, che dal prossimo 10 agosto inaugureranno il loro festival itinerante, il Knotfest at Sea, in partenza da Barcellona il prossimo 10 agosto, prima di far tappa in UK, il 22 agosto.