Slipknot, svelata l’identità del nuovo batterista

Dopo un lungo speculare gli Slipknot hanno confermato l’identità del loro nuovo batterista. La band ha infatti postato sui propri social una nuova foto promo che richiamava un loro celebre scatto del 1999. Otto dei novi membri sono stati taggati e tra questi è apparso quindi il nome del nuovo batterista: Eloy Casagrande. Stranamente rispetto a quanto fatto il passato, gli Slipknot non hanno quindi lasciato al pubblico il compito di trovare l’identità dei loro musicisti, ma lo hanno dichiarato apertamente.

Casagrande, che ha debuttato con gli Slipknot la scorsa settimana per uno show last minute al Pappy + Harriet’s barbecue bar a Pioneertownin California e poi al Sick New World, è stato per 13 anni il batterista dei Sepultura dopo Igor Cavalera e Jean Dolabella (ora è stato rimpiazzato da Greyson Nekrutman) e sostituisce Jay Weinberg, figlio di Max Weinberg della E Street Band licenziato negli scorsi mesi per «una decisione di tipo creativo» dopo 10 anni di attività.

Rimane invece l’anonimato attorno al nuovo tastierista che ha sostituito Craig Jones, l’unico a non essere stato taggato nella foto.