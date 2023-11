Slipknot, il batterista Jay Weinberg è fuori dal gruppo

Jay Weinberg non è più il batterista degli Slipknot. Lo ha annunciato la band sul proprio sito.

«Vorremmo ringraziare Jay Weinberg per la passione e la dedizione messe negli ultimi dieci anni», scrivono gli Slipknot. Weinberg è entrato nel gruppo a dicembre 2013, sostituendo Joey Jordison. Quest’ultimo disse all’epoca di essersene andato per motivi personali. Nel 2016 ha rivelato invece di essere affetto da mielite trasversa. «Non ero più in grado di suonare. È una forma di sclerosi multipla che non auguro al mio peggior nemico». Jordison è morto nel 2021.

«Nessuno mai potrà sostituire il suono, lo stile e l’energia di Joey Jordison, ma Jay ha reso onore alle sue parti e ha contribuito agli ultimi tre album, una cosa che noi e i fan apprezziamo. Ma come è sempre stato, gli Slipknot vogliono evolversi. Si tratta quindi di una decisione di tipo creativo. Auguriamo a Jay il meglio e guardiamo al futuro con eccitazione».

Figlio di Max Weinberg, batterista della E Street Band di Bruce Springsteen, Jay Weinberg ha suonato in 5: The Gray Chapter del 2014, We Are Not Your Kind del 2019 e in The End, So Far del 2022. Il musicista, che si è esibito con la band lo scorso 3 novembre, non ha ancora commentato l’accaduto.

Da Rolling Stone US.