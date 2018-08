Il rumor è succulento: Slash ha confermato che potrebbe esserci un nuovo album dei Guns.

Durante un’intervista rilasciata a Trunk Nation, il chitarrista ha dichiarato: «È una cosa di cui si parla. Penso che tutti lo vogliano, vedremo cosa succederà. Siamo stati molto impegnati in giro per il mondo, ultimamente».

L’ultimo disco della band, Chinese Democracy, è uscito nel 2008.

Dopo la reunion al Coachella, nel 2016, la band sta portando in giro il Not In This Lifetime Tour.