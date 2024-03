Slash, Brian Johnson degli AC/DC e Steven Tyler hanno rifatto ‘Killing Floor’ di Howlin’ Wolf

Nel periodo in Slash si separò dai Guns N’ Roses si appassionò profondamente al blues e alla musica soul. Con un gruppo chiamato Slash’s Blues Ball ha reinterpretato la musica di Robert Johnson, Willie Dixon e Stevie Wonder, tra gli altri, nei concerti tra il 1996 e il 1998. Ora, quasi tre decenni dopo, il chitarrista, che è tornato nei GN’R nel nel 2016, si sta impegnando nuovamente nel repertorio di quel gruppo in Orgy of the Damned , nuovo album solista in uscita il 17 maggio che lo vede alle prese con molti suoi amici famosi.

L’album, che è disponibile per il preordine tramite Gibson Records, vede la partecipazione di Iggy Pop, Chris Stapleton, Demi Lovato, Paul Rodgers, Chris Robinson, Billy Gibbons e Gary Clark Jr. Nel primo singolo, il frontman degli AC/DC Brian Johnson canta Killing Floor di Howlin’ Wolf mentre Steven Tyler degli Aerosmith suona l’armonica e Slash è alle prese con un assolo blues.

Slash feat. Brian Johnson - "Killing Floor" (Official Music Video)

«Killing Floor è un pezzo una canzone che ho sempre desiderato fare», dice il chitarrista a Rolling Stone in una intervista Zoom registrata a febbraio, mentre era in tournée a Melbourne con Myles Kennedy and the Conspirators. «Brian è stato l’unico a cui ho pensato per quella canzone, conosco la sua voce e so come suona quando canta in un registro più basso».

«Quando Slash mi ha chiesto di cantare in Killing Floor ho detto subito di sì», dice Johnson a Rolling Stone in un comunicato. «È stata una delle prime canzoni che ho imparato nella mia primissima band, e quando mi ha suonato la base è stato un gioco da ragazzi. In più c’è l’armonica di Steven che ha un suono caldissimo. Mi sono divertito in studio e penso che abbiamo reso giustizia a questa grande vecchia canzone. Forza».

A Slash, fan di lunga data degli AC/DC, è piaciuto lavorare con Johnson perché «è un ottimo esempio di vero ragazzo del rock & roll che semplicemente quello che fa».