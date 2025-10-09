 Slash: «Arriverà un nuovo album dei Guns N’ Roses, ci stiamo pensando tutti» | Rolling Stone Italia
It’ll just happen when it happens

Slash: «Arriverà un nuovo album dei Guns N’ Roses, ci stiamo pensando tutti»

Il chitarrista ha svelato che il gruppo ha molto materiale inedito, ma poco tempo per metterci mano. La band al momento è impegnata in un tour mondiale dove durante l'ultima data a Bogotá Axl Rose ha sventolato la bandiera palestinese sul palco

di
Axl Rose e Slash dal vivo coi Guns N’ Roses

Foto: Kevin Mazur/Getty Images

Sì, i Guns N’ Roses stanno lavorando a un nuovo album. E no, non si sa quando uscirà.

Non dev’essere facile essere un fan dei Guns, sempre sballottato tra incertezze, annunci, teaser. Questa volta è stato Slash, in un’intervista per Guitar World, a parlare del futuro della band.

«A questo punto c’è così tanto materiale che è solo questione di avere la disciplina di sedersi e mettersi al lavoro», ha raccontato Slash. «Ma il problema con i Guns, secondo la mia esperienza, è che non si può mai pianificare in anticipo. Non ci si può mai sedere e dire: “prendiamoci questo tempo per fare questo”. Ogni volta che l’abbiamo fatto, è andato tutto a rotoli».

Slash ha voluto però rassicurare i fan: «Arriverà. So che arriverà perché ci stiamo pensando tutti. Accadrà quando deve accadere».

Difficilmente vedremo presto questo nuovo album. I Guns infatti sono occupati in un lungo tour mondiale iniziato lo scorso primo maggio e che continuerà fino all’8 novembre e che ha toccato o toccherà Asia, Europa, Sud e Centro America. Proprio due sere fa, al Vive Claro di Bogotá, durante l’esecuzione di Civil War, Axl Rose è apparso sul palco con una bandiera della Palestina su cui era scritta la frase del brano “I don’t need your civil war”.

