Slash: «Arriverà un nuovo album dei Guns N’ Roses, ci stiamo pensando tutti»

Sì, i Guns N’ Roses stanno lavorando a un nuovo album. E no, non si sa quando uscirà.

Non dev’essere facile essere un fan dei Guns, sempre sballottato tra incertezze, annunci, teaser. Questa volta è stato Slash, in un’intervista per Guitar World, a parlare del futuro della band.

«A questo punto c’è così tanto materiale che è solo questione di avere la disciplina di sedersi e mettersi al lavoro», ha raccontato Slash. «Ma il problema con i Guns, secondo la mia esperienza, è che non si può mai pianificare in anticipo. Non ci si può mai sedere e dire: “prendiamoci questo tempo per fare questo”. Ogni volta che l’abbiamo fatto, è andato tutto a rotoli».

Slash ha voluto però rassicurare i fan: «Arriverà. So che arriverà perché ci stiamo pensando tutti. Accadrà quando deve accadere».

Difficilmente vedremo presto questo nuovo album. I Guns infatti sono occupati in un lungo tour mondiale iniziato lo scorso primo maggio e che continuerà fino all’8 novembre e che ha toccato o toccherà Asia, Europa, Sud e Centro America. Proprio due sere fa, al Vive Claro di Bogotá, durante l’esecuzione di Civil War, Axl Rose è apparso sul palco con una bandiera della Palestina su cui era scritta la frase del brano “I don’t need your civil war”.