Slash ad aprile in Italia con Myles Kennedy

Slash torna in Italia, e lo fa con il “The River is Rising – R.O.W. Tour 2024” che lo porterà al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 22 aprile.

Lo storico chitarrista dei Guns N’ Roses, accompagnato da Myles Kennedy & The Conspirators, si esibirà in 32 città distribuite su 21 nazioni in tutto il mondo.

Il tour presenta una scaletta costruita attorno all’album 4, pubblicato lo scorso febbraio 2022 e realizzato in collaborazione, appunto, con la band di Myles Kennedy. Il cantante degli Alter Bridge e Slash, d’altronde, portano avanti il loro fruttuoso sodalizio ormai dal 2009, quando Kennedy aveva registrato le voci per la title-track di Starlight, album pubblicato da Slash nel 2010. Nello stesso disco c’era anche Back from Cali, sempre con Kennedy alla voce, e in seguito alla pubblicazione dell’album i due erano andati in tour insieme per la prima volta, proponendo classici dei Guns N’ Roses e degli Alter Bridge, ma anche brani dei loro progetti successivi e paralleli.

Oltre dieci anni dopo, la collaborazione non sembra dare cenni di cedimento, e ha attualmente all’attivo quattro album in studio e due raccolte live, a dimostrazione di un’intensa attività che continua a sopravvivere alla sfida del tempo.

In apertura agli spettacoli del The River is Rising Tour si esibiranno, come ospiti fissi, i Mammoth WVH, capitanati da Wolfgang Van Halen, figlio d’arte di Eddie: una curiosità su questa band, attiva dal 2006, è che ha preso il nome dalla prima band di Eddie Van Halen. Il figlio Wolfgang ha spesso raccontato che quando era piccolo e sentiva il padre pronunciare quel nome pensava che da grande avrebbe voluto avere una band e chiamarla così: detto, fatto.

Insomma, un’occasione da non perdere: si tratterà di un concerto suonato da musicisti di fama consolidata, abituati a certi palchi e capaci di trasmettere tutto quello che un concerto rock deve trasmettere. Inoltre, per chi avesse perso di vista l’attività più recente di Slash, sarà anche l’occasione giusta per scoprire i dischi degli ultimi anni, a partire proprio da 4, in cui il tocco di Slash, inconfondibile quanto la sua tuba, i suoi ricci e i suoi RayBan, raggiunge nuove vette, sorretto dagli ormai quasi quarantacinque anni di esperienza nell’Olimpo del Rock.