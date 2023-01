‘Sirio’ di Lazza è l’album più venduto dell’anno

Ci siamo lasciati alle spalle il 2022 da pochissimo, ma è già tempo di bilanci: la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha pubblicato infatti le liste degli album e dei singoli più venduti dello scorso anno.

Per quanto riguarda le prime posizioni, nessuna sorpresa: l’album più venduto dell’anno è stato Sirio di Lazza, mentre Brividi, il pezzo sanremese made in Blanco e Mahmood, ha conquistato il titolo di singolo più venduto.

Per il terzo anno di fila, la top ten degli album è composta interamente da artisti italiani: il podio degli dischi è completato da Taxi driver di Rkomi (che ha sfiorato l’impresa di dominare le vendite per due anni di fila) e da Blu Celeste di Blanco.

Anche la lista dei singoli è interamente nostrana: dietro la combo Mahmood e Blanco, il secondo posto è occupato da Shakerando di Rhove, mentre la terza posizione è occupata da Dove si balla il tormentone (again) sanremese di Dargen D’Amico.

Per quanto riguarda i vinili, in cima alla chart c’è Harry Styles con Harry’s House, seguito dall’iconico The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd; a chiusura del podio c’è, infine, Noyz Narcos con Virus.

In termini di certificazioni, il 2022 chiude con un totale di 267 album, 2 compilation e 325 singoli certificati tra oro, platino e multiplatino, per un numero complessivo di 594 titoli. In merito, invece, ai volumi streaming (free + premium) nel 2022 ben 558 album (+79 rispetto all’anno precedente) hanno superato la fatidica soglia di 10 milioni di streaming: appartengono a 336 artisti in totale (+34 rispetto al 2021). Si tratta di uno scarto sorprendente rispetto ai risultati del decennio precedente: nel 2012 solo 137 album (corrispondenti a 92 artisti) avevano infatti superato l’equivalente soglia delle 10.000 copie vendute (fisico + download). Nel corso del 2022 lo streaming premium ha visto crescere i suoi volumi del 23%.

Qui le liste complete:

Top ten album:

1. Sirio – Lazza

2. Taxi driver – Rkomi

3. Blu celeste – Blanco

4. Noi, loro, gli altri – Marracash

5. Il giorno in cui ho smesso di pensare – Irama

6. C@ra++ere s?ec!@le – thasup

7. Salvatore – Paky

8. Materia (Pelle) – Marco Mengoni

9. Caos – Fabri Fibra

10. X2 – Sick Luke

Top ten singoli:

1. Brividi – Mahmood & Blanco

2. Shakerando – Rhove

3. Dove si balla – Dargen D’Amico

4. Farfalle – Sangiovanni

5. La coda del diavolo – Rkomi & Elodie

6. La dolce vita – Fedez, Tananai & Mara Sattei

7. Giovani wannabe – Pinguini Tattici Nucleari

8. 5 gocce – Irama feat. Rkomi

9. Baby goddamn – Tananai

10. Ciao ciao – La Rappresentante di lista