‘Sirio’ di Lazza è il secondo nuovo album più ascoltato al mondo su Spotify

Dopo Fabri Fibra, Paky, Noyz Narcos e Guè, un altro album di un rapper italiano è arrivato nelle prime posizioni della Top Album Debut Global, la classifica di Spotify relativa agli album usciti venerdì scorso più ascoltati sulla piattaforma. Si tratta di Sirio, il nuovo disco di Lazza, arrivato al secondo posto.

In cima alla classifica c’è Familia di Camila Cabello, mentre Lazza è seguito da Fivio Foreign, Natanel Cano e Vince Staples. Per quanto riguarda i singoli, invece, al primo posto c’è First Class di Jack Harlow, seguita da Chance di Paulo Londra, Love Dive di Ive e Psychofreak di Camila Cabello e Willow.

Sirio è ispirato alla colonna sonora di Scarface e parla di malinconia. Il titolo, ci ha spiegato Lazza in un’intervista, è stato scelto perché «Sirio è la stella più luminosa. Fa un po’ quello che vorrebbe fare ogni rapper: brillare più di tutti gli altri. Anche con le luci della città, Sirio è uno dei pochi astri che resta visibile, splendendo in solitudine. E in quest’ultimo periodo io mi sono sentito molto solo. Non a caso, è un album molto malinconico». Potete leggerla a questo link.