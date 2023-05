Siouxsie torna ad esibirsi dopo dieci anni: guarda i video

L’ultima esibizione di Siouxsie segnava la data 17 giugno 2013. L’occasione era stata il Meltdown Festival alla Royal Festival Hall di Londra organizzato da Yoko Ono. Poi una pausa lunga dieci anni, fino a ieri sera.

La cantante è finalmente tornata sul palco la scorsa notte all’Ancienne Belgique a Bruxelles dove si è esibita in una serie di canzoni (Spellbound, Happy House, la cover dei Beatles di Dear Prudence) dei Siouxsie & The Banshees, la band post punk con cui è diventata celebre a partire dalla fine degli anni ’70, e alcuni brani tratti dal suo unico disco solista in carriera, Mantaray del 2007.

Questa di Bruxelles è stata solo la prima data di tour che porterà Siouxsee ad esibirsi in Europa per altre quindici date durante l’estate. Siouxsie passerà anche in Italia, a Milano, il prossimo 7 maggio.

Ecco alcuni video del concerto di ieri sera:

Siouxsie is back

03-05-23

Ancienne Belgique

Brussels

Video @RenaudAvisse pic.twitter.com/5oGNqLroZM — Andrea Nile (@NileAndrea) May 3, 2023