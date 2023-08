Sinéad O’Connor: la famiglia annuncia i funerali e chiede ai fan di partecipare alla processione

La famiglia di Sinéad O’Connor ha annunciato che ci sarà un ricordo pubblico della cantante scomparsa lo scorso 26 luglio a 56 anni. Un raduno in cui i fan avranno l’opportunità di salutare la cantautrice, e che sarà organizzato vicino alla sua ex casa in Irlanda. L’appuntamento è per domani, 8 agosto, a partire dalle 10.30.

Ad annunciarlo la famiglia, secondo quanto scritto dall’Irish Times, che avrebbe invitato i fan al corteo funebre che passerà davanti alla sua casa di Bray, sulla costa orientale irlandese a sud di Dublino, prima di concludersi in una cerimonia privata.

«Sinéad amava vivere a Bray e amava le persone che vi abitavano. Con questa processione, la sua famiglia vorrebbe riconoscere tutto l’amore per lei da parte della gente».