Sinéad O’Connor ci ripensa (di nuovo): «Mi ritiro dopo l’album che uscirà nel 2022»

«Domenica inizierà la mia nuova vita da scrittrice, dopo essere stata indecisa sul ritiro dal mondo della musica. Di seguito è riportato il mio annuncio. Il mio ultimo album No Veteran Dies Alone uscirà nell’aprile 2022. Non ci sarà alcuna promozione. Grazie per il divertimento e l’amore».

Sembra un messaggio definitivo quello postato da Sinéad O’Connor su Twitter, corredato dallo screenshot di alcune note scritte sull’iPhone, ma l’artista ci ha abituato ai repentini ripensamenti. Non è la prima volta che rende noto un cambio così radicale nella propria carriera. Era accaduto solo due settimane fa, quando fece sapere del «ritiro dai tour e dalla discografia. Sono invecchiata e stanca. Nel 2022 ci sarà la mia ultima uscita. Non ci saranno più tournée, né promozione». E rispondendo a uno dei commenti: «Tutti gli spettacoli fissati per il 2020 e riprogrammati al 2021 e poi al 2022 verranno cancellati».

Dopo una sola settimana la cantante, che sta prmuovendo il suo libro Rememberings, ha smentito: «Non sono una donna forte. Sono molto fragile al momento. Ma amo il mio lavoro, che consiste nel produrre musica. Non mi piacciono le conseguenze legate all’essere una donna di talento (e schietta), e dover sfondare muri di pregiudizio tutti i giorni per guadagnarmi da vivere. Sono nata per esibirmi dal vivo e con l’incredibile amore e supporto che ho ricevuto negli ultimi giorni e che continuerò a ricevere dal mio staff e dai fan, mi sento sicura nel ritrattare il mio proposito di andare in pensione».

«Ogni cazzo di volta che in trent’anni ho promosso un disco è sempre stato: “Ma sei pazza? Sei una stronza? O sei disabile?”. Ho detto che mi sarei ritirata come, tra l’altro, ho già detto diverse volte in passato, quando ero più giovane, come reazione istintiva tutte le volte che sono stata bersaglio degli abusi dei media perché vulnerabile».

Ora la nuova giravolta che ha spiazzato i fan. La decisione, scrive, è stata presa «in accordo con i medici che mi seguono». La cantante spiega inoltre che nei prossimi giorni cancellerà il suo account Twitter «per tornare ad essere una normale cittadina»