Simba La Rue è stato condannato a 4 anni per rapina e lesioni verso due giovani considerati vicini alla crew del rivale Baby Touché, aggrediti a marzo 2022 a Milano in via Settala, in zona Porta Venezia. Un’escalation che nel giugno dello stesso anno portò anche al sequestro e al pestaggio dello stesso Baby Touché (immortalo in alcune storie su Instagram) che però non hai mai formalizzazione querela rendendo impossibile il processo per sequestro di persona.

Oltre a Simba La Rue, il giudice ha condannato Mevljudin Hetem (3 anni e 8 mesi) e Sara Ben Salha (3 anni e 5 mesi) per il “concorso anomalo” nella rapina con lesione subita dai due ragazzi. Sara Ben Salha ritenuta dagli inquirenti “l’esca” per il pestaggio che, secondo la procura, è stato commesso dal gruppo per «sfregio e punizione» con il fine di «mortificare la vittima». Sono stati condannati anche Alan Cristopher Momo (3 anni e 4 mesi), Pape Ousmane Loum (8 mesi), Chakib Mounir (8 mesi), Ndiaga Faye (10 mesi).

Gli imputati non hanno rilasciato dichiarazioni dopo la sentenza di primo grado