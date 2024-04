Simba La Rue è stato arrestato per aver violato gli arresti domiciliari

«Mi stanno portando via, a presto fam», è questo l’ultimo messaggio di Simba La Rue apparso in una sua storia Instagram mentre i carabinieri lo stavano arrestando per portarlo in carcere. Simba La Rue, il cui vero nome è Mohamed Lamine Saida, stava scontando una condanna di sei anni in rito abbreviato per una sparatoria in Corso Como a Milano avvenuta a luglio 2022, una faida tra rapper che aveva anche coinvolto il collegaBaby Gang, quando i carabinieri si sono presentati al suo domicilio per metterlo in manette.

La motivazione? Dopo alcune violazioni delle misure speciali, i giudici del Tribunale di sorveglianza hanno disposto l’ordine di carcerazione. A Pasqua Simba La Rue aveva annunciato la sospensione dei concerti in supporto del suo primo album Tunnel a causa dei domiciliari. O come riportavano i promoter del tour: «Per motivi indipendenti dalle loro volontà e da quella dell’artista». Ora il trapper è rinchiuso nel carcere Bassone di Como.

I momenti in cui il trapper è stato portato via dagli agenti sono stati filmati dai suoi fratelli che hanno poi condiviso il video sui social: «free presto».