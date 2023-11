Simba La Rue e Baby Gang sono stati condannati per la sparatoria del 2022

Simba La Rue e Baby Gang sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 5 mesi e 5 anni e 2 mesi. È questa la sentenza che arriva dei giudici Tremolada, Pucci e Gallina i quali hanno accettato (e superato con pene più alte) le richieste della procura.

I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in Via Tocqueville, vicino a Corso Como, quando i due trapper rimasero coinvolti in una sparatoria in cui vennero feriti due senegalesi. Con loro condannati anche Faye Ndiaga, colui che sparò ai due uomini (per lui 5 anni e 8 mesi), Eliado Tuci (4 anni e 6 mesi), Pape Loum (4 anni e 5 mesi), il manager dei due trapper Mounir Chakib (3 anni e 8 mesi) e Alessane Faye e Andre Rusta (4 anni e mesi).

Baby Gang era già stato condannato per 4 anni e 10 mesi per rapina in primo grado mentre Simba a 4 anni per la faida con il rivale Baby Touché.