Siete pronti per sentire un inedito dei Queen con Freddie Mercury?

Fra pochi mesi ascolteremo un nuovo brano originale dei Queen con la voce di Freddie Mercury. E no, non è uno scherzo, né tantomeno il risultato della tecnologia deep fake, ma una canzone che gli stessi Queen pensavano non potesse essere recuperata.

A dare la notizia a BBC Radio 2 è stato Roger Taylor, batterista della band britannica, a margine della performance dei Queen al concertone per festeggiare il giubileo di platino della Regina Elisabetta II. «Abbiamo trovato una piccola gemma con Freddie di cui ci eravamo dimenticati», ha dichiarato Roger Taylor su BBC Radio 2. «È bellissima, davvero. È stata una scoperta. La canzone è tratta dalle registrazioni di The Miracle e credo uscirà a settembre». Il batterista l’ha descritta come «molto passionale».

Il brano (di cui non è stato ancora rivelato il titolo) è stato quindi recuperato dalle session del 1988 del penultimo disco in studio dei Queen, il primo dopo la scoperta di Freddie Mercury di aver contratto il virus dell’HIV. «È come se si fosse nascosto in bella vista», ha detto Brian May. «Abbiamo sentito il pezzo, ma ogni volta pensavamo che non ci fosse modo di salvarlo. Abbiamo però continuato a tornarci sopra e alla fine il nostro magnifico team di ingegneri del suono ci ha fatto capire cosa si poteva fare per salvarlo. È stato come rimetterne insieme dei frammenti. È un brano bellissimo, è commovente».

I Queen + Adam Lambert terranno due concerti in Italia il 10 e l’11 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna (la seconda data è sold out).