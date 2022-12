Dopo Iggy Pop, Tom Morello. I Måneskin hanno annunciato la collaborazione con un altro fuoriclasse. Il chitarrista dei Rage Against the Machine (ma anche degli Audioslave, dei Prophets of Rage, per un certo periodo della E Street Band di Bruce Springsteen e molto altro) sarà presente nel nuovo singolo della band italiana.

Il pezzo s’intitola Gossip e uscirà il 13 gennaio. Una settimana dopo verrà pubblicato il nuovo album del gruppo Rush!.