Siete pronti per il Concertone del Primo Maggio?

Cresce l’attesa per il Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Da ieri ha iniziato a prendere forma la line up del Concertone che ogni anno raccoglie milioni di appassionati in Piazza San Giovanni a Roma e davanti alla tv e alla radio, con le dirette su Rai3, Rai Radio2 e Rai Play.

L’ospite internazionale di quest’anno sarà la cantautrice norvegese Aurora, il cui singolo Cure For Me è la colonna sonora del video teaser del Primo Maggio. Aurora si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis Half the World Away e per aver composto, a soli 12 anni, il singolo Runaway, pubblicato poi nel 2016, che l’ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok conquistando il pubblico di tutto il mondo. Attualmente vanta oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e oltre 5 milioni di iscritti sul canale Youtube.

Tra i primissimi artisti annunciati ci sono anche Ariete, la giovane cantautrice simbolo della Generazione Z, i Coma_Cose, il duo formato da California e Fausto Lama, una coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale, Mr. Rain, terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, e Matteo Paolillo, una delle voci della canzone ‘O mar for di Stefano Lentini, scritta e composta per l’omonima serie.

Periodicamente sui canali social del Primo Maggio (Instagram – Facebook – Twitter – TikTok) verranno annunciati nuovi tasselli del puzzle che, giorno dopo giorno, comporrà il Cast definitivo del Concertone 2023.

Quest’anno la linea artistica del Concertone si sviluppa attorno al concept “Generazione #1M2023”, segnando una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo. Anno dopo anno, il Concerto del Primo Maggio è sempre più il palco transgenerazionale della musica che sta per arrivare alle orecchie del pubblico nazionale.

Un evento d’avanguardia, con una linea editoriale che si riverbera nel tempo e nei gusti del pubblico perché anticipa e alimenta interessi e tendenze musicali e li fonde con tematiche sociali veicolate dagli stessi artisti e dai tanti protagonisti dell’evento. Un palco, una piazza e una platea in cui artisti iconici e nuovi talenti della musica attuale mettono in vetrina annualmente l’emporio della musica italiana.

È in corso, inoltre, la fase finale di 1MNEXT 2023, il contest del Concerto del Primo Maggio che anche quest’anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le migliori 3 proposte emergenti che avranno la possibilità di salire ed esibirsi in diretta tv sul grande palco di Piazza San Giovanni.

Lo scorso venerdì 7 aprile sono stati svelati anche i 12 finalisti di 1MNEXT 2023, selezionati attraverso il voto della Giuria di Qualità e Giuria popolare web. Tre di loro si esibiranno dal vivo sul palco del Concertone:

∙ Babele (Milano)

∙ Chiara Turco (Torricella – TA)

∙ Danu (Castelfiorentino – FI)

∙ Etta (Napoli) ∙ Evra (Bari)

∙ Leanò (Milano)

∙ Maninni (Bari)

∙ Moise (Milano)

∙ Plastic Haze (Roma)

∙ Still Charles (Civitanova Marche – MC)

∙ Versailles (Milano)

∙ Wepro (Tricase – LE)

I voti assegnati ai progetti finalisti, dalla Giuria di Qualità e dal pubblico attraverso il web, sono pubblici e consultabili sul sito 1mnext.primomaggio.net.

Al fine di garantire un corretto svolgimento delle selezioni, il sistema di controllo delle votazioni online ha invalidato tutti i voti sospetti, inclusi quelli ottenuti tramite VPN e/o generatori di IP. La valutazione finale del singolo artista è stata stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità. La Giuria popolare ha inciso (come da regolamento) per il 25% sulla valutazione finale, la Giuria di Qualità per il 75%.

I 3 vincitori che saliranno sul palco del Concertone saranno selezionati durante la finale live del 24 aprile a Roma, attraverso il voto della Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (Senior PM Warner Music Italy), Irma Ciccarelli (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany) ed Enrico Capuano (Cantautore).

La finale si svolgerà a porte chiuse. Orari, location e informazioni tecniche saranno comunicati ai finalisti nei prossimi giorni. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone.