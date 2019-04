Side Baby: il disco solista è ‘Arturo’

Le prime notizie hanno iniziato a diffondersi nelle ultime ore: in alcuni gruppi Telegram e su alcuni profili Instagram è apparso un video girato in un bar in cui Side parlava con un amico del suo prossimo album, in uscita il 19 aprile.

Poche ore dopo la notizia è arrivata dallo stesso ex Dark Polo Gang, che ha pubblicato il video “rubato” in versione integrale: Arturo (che è il suo vero nome) è il primo album da solista di Side, che ora utilizza l’alias di Side Baby.

C’è parecchia attesa per il disco, dopo i primi video pubblicati in cui si vedeva Side in studio con Night Skinny. Il disco è stato anticipato nei mesi scorsi dal singolo prodotto da Sick Luke, Non sei capace.