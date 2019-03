‘Siamo a pezzi’, il nuovo singolo dei TESTAINTASCA prodotto da Niccolò Contessa

S’intitola Siamo a pezzi il nuovo singolo che sigla il ritorno dei TESTAINTASCA, questa volta accompagnati da un collaboratore d’eccezione, Niccolò Contessa de I Cani, che firma la produzione.

Il rapporto tra Contessa e la band nasce dal tour di Glamour, album de I Cani uscito nel 2013. Per questa lunga amicizia i fratelli Fabio e Giorgio Conte si sono rivolti proprio a Niccolò per finalizzare il lavoro sulle loro nuove canzoni. Brani che nascono da un cambiamento e dalla voglia di ripartire, non più come band ma come duo, non più da basso chitarra e batteria, ma dal pianoforte, i sintetizzatori e dallo studio di registrazione usato come uno strumento.