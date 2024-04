Sia e Paris Hilton affrontano i problemi del successo nel singolo “Fame Won’t Love You”

Ultimamente la carriera musicale è tornata a avere un ruolo di una certa importanza nella vita di Paris Hilton. Dopo aver pubblicato, lo scorso anno, la Paris’ Version del suo singolo del 2006 Stars Are Blind con Kim Petras (favore restituito in All She Wants contenuta nel disco della popstar tedesca), il singolo Hot One e Lighter, collaborazione con Steve Aoki, e dopo aver raggiunto sul palco i Vampire Weekend durante il loro set al Coachella, questa volta è arrivato un featuring piuttosto inaspettato.

L’ereditiera infatti ha unito le forze con Sia per il nuovo singolo Fame Won’t Love You, un brano che parla del lato oscuro del successo, argomento piuttosto familiare a entrambe. Fame Won’t Love You sarà contenuto sia nel prossimo disco di Paris (il primo da Paris del 2006) e in Reasonable Woman, il nuovo album di Sia – il primo in 8 anni – in uscita il 3 maggio e già anticipato dai singoli Dance Alone (con Kylie Minogue), Incredibile con Labrinth e I Forgive You. Paris Hilton si aggiunge a una serie di ospiti tra cui Chaka Khan, Missy Elliott, Rosalía (che ha co-firmato un brano) e Thierra Whack.

Paris Hilton sul brano: «Non importa quanto successo tu abbia, il successo non ti amerà mai. Il vero amore arriva da dentro, accettando chi tu sei senza dare importanza a quello che dicono gli altri».