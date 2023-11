Sì, questi sono i Beatles nel video ufficiale di ‘Now and Then’

I Beatles hanno pubblicato il video di Now and Then, la loro ultima canzone (ne abbiamo scritto qui).

È diretto da Peter Jackson, il regista tra gli altri film della saga del Signore degli anelli che si è già occupato di Get Back. Durante la lavorazione del documentario è stata sperimentata, per migliorare la resa audio dei dialoghi d’epoca tra i Fab Four, la tecnica che ha permesso di recuperare in modo nitido la traccia vocale di John Lennon dal suo demo anni ’70 di Now and Then.

Farà forse discutere l’idea di rendere in modo scanzonato e kitsch l’incontro tra i Beatles vivi e quelli che se ne sono andati, tra Paul e Ringo da una parte e i “fantasmi” di John e George.

Il video e, sotto, il racconto del regista:

«Quando la Apple mi ha chiesto di dirigere il videoclip ero riluttante – pensai che i miei prossimi mesi sarebbero stati molto più divertenti se quel difficile compito fosse stato un problema di qualcun altro e io avrei potuto essere come qualsiasi altro fan dei Beatles, che si gode la notte prima dell’uscita di una nuova canzone e di un nuovo video dei Beatles. Nel 1995 amavo l’eccitazione infantile che provavo quando stava per uscire Free As a Bird. Potevo sperimentare tutto ciò di nuovo – se solo avessi detto no ai Beatles».

«Ad essere sinceri, il solo pensare alla responsabilità di dover realizzare un video musicale degno dell’ultima canzone dei Beatles ha generato un insieme di ansie forse troppo schiaccianti i da gestire. Il mio amore di una vita per i Beatles si è scontrato con un muro di terrore puro al pensiero di deludere tutti. Ciò ha instillato in me una forte insicurezza, perché non avevo mai realizzato un videoclip musicale prima di allora e non riuscivo a immaginare come avrei potuto anche solo iniziare a crearne uno per una band che si era sciolta più di 50 anni fa, che non aveva mai cantato dal vivo la canzone e in cui metà dei suoi membri non era più tra noi».

«Era molto più facile darsela a gambe. Avevo solo bisogno di un po’ di tempo per trovare una buona ragione per dire di no ai Beatles, così non ho mai accettato di fare il video musicale di Now and Then (in realtà non l’ho mai fatto tutt’oggi). Ho detto alla Apple che la mancanza di filmati adatti mi preoccupava. Avremmo dovuto usare molti filmati rari e inediti, ma ce ne sono pochissimi… Sembrava che non esistesse nulla che mostrasse Paul, George e Ringo mentre lavoravano a Now and Then nel 1995… Non ci sono molte riprese di John a metà degli anni ’70, quando scrisse la demo… Mi sono lamentato della mancanza di filmati inediti dei Beatles degli anni ’60… E l’anno scorso non hanno girato nemmeno un filmato che mostrasse Paul e Ringo mentre lavoravano alla canzone».

«Un video musicale dei Beatles deve avere al centro un grande filmato dei Beatles. Non si possono usare attori o dei Beatles realizzati in CGI. Ogni ripresa dei Beatles doveva essere autentica. Ormai non avevo più idea di come si potesse realizzare un video musicale di Now and Then se non si disponeva di filmati decenti a cui lavorare, e questa non era affatto una scusa banale. La mia paura e la mia insicurezza avevano ora ragioni più che solide al fine di prevalere e permettermi di dire di no senza fare la figura del pollo».

«Sapevo che i Beatles non accettano un no come risposta se hanno in mente un progett, ma non hanno nemmeno aspettato che io dicessi di no! Mi sono ritrovato ad essere trascinato da loro mentre affrontavano rapidamente le mie preoccupazioni. Paul e Ringo hanno girato dei filmati di loro mentre si esibivano e me li hanno inviati. La Apple ha portato alla luce oltre 14 ore di filmati a lungo dimenticati, girati durante le sessioni di registrazione del 1995, comprese diverse ore di Paul, George e Ringo che lavoravano a Now and Then, e me li hanno dati tutti. Sean e Olivia hanno trovato alcuni video inediti e me li hanno inviati. Per finire, Pete Best mi ha gentilmente fornito alcuni preziosi secondi dei Beatles che si esibiscono con le loro tute di pelle, il primo filmato conosciuto dei Beatles e mai mostrato prima».

«Vedere questi filmati ha cambiato completamente la situazione – intravedevo ora come un videoclip avrebbe potuto essere fatto. In verità, ho trovato tutto più semplice se lo pensavo come a girare un corto, così è ciò che ho fatto… la mia mancanza di fiducia con i videoclip musicali non contava più nulla se non ne avessi realizzato uno».

«Nonostante ciò, non avevo ancora una visione solida di ciò che questo cortometraggio avrebbe dovuto essere, così mi sono rivolto alla canzone per trarre ispirazione. Dopo aver separato la voce di John della demo più di un anno fa, Giles aveva prodotto un primo mix di Now And Then. Me lo aveva inviato nel 2022. Mi era piaciuto molto. Da allora avrò ascoltato Now and Then più di 50 volte, solo per puro piacere».

«Così ho iniziato ad ascoltarlo con attenzione per motivi diversi. Speravo che le idee e l’ispirazione per il cortometraggio emergessero in qualche modo dalla musica. E ciò ha cominciato a succedere. Mentre continuavo ad ascoltare, mi pareva che la canzone creasse idee e immagini che iniziavano a farsi strada nella mia testa, senza alcuno sforzo cosciente da parte mia».

«Ho collaborato con Jabez Olssen, il mio montatore di Get Back, per cercare di capire in che modo i nuovi filmati potessero essere impiegati per sostenere queste vaghe idee. È stato un processo molto organico, e abbiamo iniziato lentamente a costruire piccoli frammenti, facendo scorrere immagini e musica in modi diversi, finché le cose non hanno cominciato ad andare per il giusto verso».

«Volevamo che il cortometraggio facesse uscire qualche lacrima, ma generare emozioni utilizzando solo filmati d’archivio è una cosa difficile. Per fortuna, la semplice forza di questo bellissimo brano ha fatto gran parte del lavoro per noi, e abbiamo finito i primi 30-40 secondi del film rapidamente».

«Fatto questo, siamo passati subito al finale e abbiamo cercato di creare qualcosa che potesse riassumere adeguatamente l’enormità dell’eredità dei Beatles – negli ultimi secondi della loro ultima registrazione. Questo si è rivelato impossibile. Il loro contributo al mondo è troppo immenso e il loro meraviglioso dono della loro musica è entrato a far parte del nostro DNA ed è quasi inenarrabile».

«Mi sono reso conto che avevamo bisogno dell’immaginazione di ogni spettatore per fare quello che non potevamo fare noi, e far sì che ogni spettatore creasse il suo personale addio ai Beatles – ma dovevamo accompagnare tutti gentilmente a quel momento. Avevo alcune idee vaghe, ma non sapevo come compierle».

«Fortunatamente, in quel periodo Dhani Harrison era in visita in Nuova Zelanda. Ho discusso con lui del finale e gli ho descritto una vaga idea che stavo accarezzando. I suoi occhi si sono immediatamente riempiti di lacrime, e così abbiamo preso quella strada».

«Io e Jabez abbiamo iniziato a pensare alla parte centrale. Ora potevamo guardare all’inizio e alla fine, e ci rendemmo subito conto che il nostro piano iniziale di avere la stessa potenza emotiva attraverso questa sezione intermedia sarebbe stato completamente sbagliato. I Beatles non erano così. Nel loro profondo erano irriverenti e divertenti, e la parte centrale era un’altra cosa».

«Avevamo bisogno di ridere dei Beatles e di farlo con loro. Si facevano sempre prendere in giro da loro stessi e più gli altri li prendevano sul serio, più loro facevano i buffoni. Per fortuna abbiamo trovato nel caveau una raccolta di materiale visivo inedito, in cui i Beatles sono rilassati, divertenti e piuttosto candidi. Ciò è diventato il perno della nostra sezione centrale e abbiamo inserito momenti d’humour in alcune riprese effettuate nel 2023. Il risultato è piuttosto folle e ha dato al video il ritrovato equilibrio tra tristezza e divertimento».

«Il video è stato infine completato dopo che WētāFX ha finito alcune semplici ma insidiose riprese in VFX. A essere sinceri, anche se speriamo di aver dato ai Beatles un addio adeguato, è qualcosa che dovrete decidere voi da soli quando il video sarà finalmente pubblicato, tra pochi giorni a partire da ora».

«Arrivato alla fine, sono molto felice di non aspettare l’uscita del video musicale di Now and Then diretto da qualcun altro. Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato e lo conserverò per gli anni a venire. Un enorme ringraziamento alla Apple Corps e ai Fabs per avermi dato tutto il sostegno di cui avevo bisogno e per non aver permesso di tirarmi indietro».