Sì, Ozzy Osbourne ha sniffato formiche

È una giornata come le altre in Osbournlandia. In un episodio dell’Osbournes Podcast, la famigliola di Ozzy ha discusso di un episodio avvenuto quando negli anni ’80 il rocker era in tour coi Mötley Crüe.

È una scena presente nel film The Dirt. In un delirio indotto dalla fattanza, Ozzy (Tony Cavalero nel film) raggiunge i Crüe in piscina. Si fa dare una cannuccia e sniffa una fila di formiche, per poi urinare per terra e leccare la propria piscia. Quando Nikki Sixx (Douglas Booth) urina per fare altrettanto, Ozzy lo spinge via e lecca anche la sua pipì nel disgusto generale.



Nel podcast, il figlio Jack chiede se la si tratta di una storia vera. «Grazie al cielo, io non c’ero», gli risponde la madre Sharon. «Mi tenevo alla larga dai Mötley quando stavano con Ozzy. Quindi onestamente non lo so. Quel che so è che il loro film ne ha giovato. E già che siamo sull’argomento, vorrei sapere come mai nella pubblicità del film su Netflix c’è la foto di un tizio che imita Ozzy. Perché nella campagna pubblicitaria non c’è la foto dei Mötley Crüe e invece c’è tuo padre?».

Si riferisce alla miniatura della locandina presente sulla app di Netflix in cui effettivamente non ci sono gli attori nei panni della band, ma Tony Cavalero/Ozzy che sniffa la fila di formiche.

Non solo: secondo Sharon, Nikki Sixx è «uno stronzo». Ozzy replica che non è vero, la moglie insiste che «sì, è uno stronzo».

La risposta alla domanda di Jack sulle formiche arriva direttamente da Ozzy, che conferma, «l’ho fatto, su per il naso, ero ubriaco». La risposta alle parole di Sharon arriva invece da Nikki Sixx su X: «Per Sharon avevamo solo amore e rispetto. E adoriamo Ozzy. Ho sempre fatto cancellare i commenti in cui le danno della nonna trans di plastica. Non sono sicuro cosa l’abbia fatta arrabbiare adesso, ma non perpetuiamo i suoi commenti pubblicando negatività su di lei».