Sì, il nuovo album dei Blur uscirà a luglio e c’è già un nuovo pezzo da ascoltare

I Blur hanno annunciato l’uscita di un nuovo album, il primo di inediti da The Magic Whip del 2015. Si intitola The Ballad of Darren e uscirà fra poco più di due mesi, il 21 luglio.

I membri del gruppo l’hanno presentato così: «Una riflessione e un commento su dove ci troviamo ora» (Damon Albarn); «Più invecchiamo e più ci arrabbiamo, diventa fondamentale che ciò che suoniamo sia carico della giusta emozione e intenzione, a volte un semplice riff non basta» (Graham Coxon); «Per far durare una relazione in cui si crede davvero bisogna essere in grado di sorprendersi a vicenda e noi continuiamo a farlo» (Alex James); «È sempre molto naturale fare musica insieme, ad ogni disco che facciamo il processo ha qualcosa di nuovo e maturiamo come band. Non lo diamo per scontato» (Dave Rowntree).

C’è già un pezzo da ascoltare. Si intitola The Narcissist. Eccolo:

Non ci sono per ora oltre altre notizie. Ci sono però la copertina, che vedete qui sotto e la tracklist:

1 The Ballad

2 St Charles Square

3 Barbaric

4 Russian Strings

5 The Everglades (For Leonard)

6 The Narcissist

7 Goodbye Albert

8 Far Away Island

9 Avalon

10 The Heights