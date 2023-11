Si è rivista in giro Céline Dion

Il principe Harry, Megan Markle, Cameron Diaz, Benji Madden, Zoe Saldana e… Céline Dion. Tra i vip che sabato sera hanno assistito al gran finale della residency di Katy Perry al Resorts World Theatre di Las Vegas c’era anche la cantante di My Heart Will Go On. Una notizia positiva per lei e per chiunque fosse in apprensione per le sue condizioni di salute.

Dion è affetta dalla sindrome dell’uomo rigido, disturbo caratterizzato da rigidità fluttuante del torace e degli arti, spasmi muscolari dolorosi, deformità anchilosanti. È stata di conseguenza obbligata a cancellare ogni impegno.

Pochi mesi fa la sorella Claudette aveva detto che «non riusciamo a trovare nessuna cura», ma che la cantante «sta facendo di tutto per guarire, non smettiamo di sperare».

Nel dare conto della presenza di Dion al concerto di Perry, il Las Vegas Review-Journal ha scritto che la cantante «è stata vista ballare per tuttlo show». I suoi promoter si sono detto «ottimisti» circa il possibile ritorno di Dion sul palco, che avrebbe dovuto fare una residency proprio al Resorts World.

Non è la prima apparizione pubblica di Dion in questi giorni. All’inizio della scorsa settimana ha assistito coi figli, sempre ad Atomic City, alla partita di hockey tra i Montreal Canadiens e i Las Vegas Golden Knights.

Di quella giornata «memorabile» ha postato le foto su Instagram in un rarissimo post firmato da lei e non dal suo team.