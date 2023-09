«Si è comportato da stronzo»: Halle Berry è molto arrabbiata con Drake

Drake e i suoi beef sono una lunga (e numerosa) storia: Pusha T, Kanye West, Kendrick Lamar, Chris Brown, Common, Tyga, Meek Mill. Questi solo per citarne alcuni. Ora ad aggiungersi a questa lunga lista di rapper c’è un nome che nessuno avrebbe mai immaginato, quello di Halle Berry.

Ma cosa è successo tra i due? La pietra dello scandalo è un’immagine utilizzata sui social dal rapper canadese per promuovere il suo nuovo singolo con SZA, Slime You Out, che anticipa il disco di prossima uscita For All the Dogs. La foto in questione è presa da una celebre apparizione televisiva di Halle Berry ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards del 2012 in cui l’attrice appare effettivamente ricoperta di slime (sicuramente uno slime differente da quello che fa intendere il brano di Drake).

Secondo la ricostruzione di Berry avvenuta in una serie di commenti Instagram, Drake le avrebbe chiesto il permesso di utilizzare la foto ricevendo però un no secco: «Non gli ho dato il mio permesso. Quello che ha fatto non è bello, avevo un’idea migliore di lui». Aggiungendo: «Quando un persona che stimi ti delude devi essere superiore e andare avanti». Un pensiero sottolineato anche con una grafica postata sul proprio profilo.

Quando una utente però l’ha messa di fronte ai fatti – ovvero che la foto non è di sua proprietà, bensì di Getty Images, da cui Drake l’ha acquistata ottenendone i permessi – chiedendole perché era incazzata, Berry ha così risposto: «Perché mi ha chiesto se poteva e io gli ho risposto di NO. Ecco il perché. Per chiedere se poi fai quello che ti pare? Quello è stato da stronzi. Non va bene. Capisci?».

Drake non ha replicato.