Sì! Boom! Voilà!, il primo album del nuovo progetto con Roberta Sammarelli uscirà a gennaio

Il primo album post Verdena di Roberta Sammarelli uscirà a gennaio. Com’è noto, la bassista fa parte dei Sì! Boom! Voilà!, quintetto in cui suona con Davide Lasala (chitarra), Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Michelangelo Mercuri, ovvero N.A.I.P. (voce).
Dopo il tour (vedi date sotto), il quintetto ha annunciato oggi l’uscita del primo album. Si intitolerà Sì! Boom! Voilà! e uscirà il 16 gennaio. Il primo singolo è disponibile da pochi giorni e si intitola Pinocchio.
Nei mesi scorsi Sammarelli ha collaborato con altri musicisti, dal tour con Motta a varie sonorizzazioni di film con Bruno Dorella oppure con una band formata con Karim Qqru (Zen Circus), Xabier Iriondo (Afterhours) e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) o ancora col Collettivo Soundtracks (Maru Barucco, Antonio Maria Rapa, Lorenzo Saini, Alessandro Trabace, Lorenzo Valdesalici).
Le date del tour:
16 gennaio Livorno, The Cage
23 gennaio Bergamo, Druso
24 gennaio Pordenone, Capitol
29 gennaio Torino, Hiroshima Mon Amour
30 gennaio Nonantola (MO), Vox
5 febbraio Milano, Santeria Toscana 31
18 febbraio Roma, Largo Venue
20 febbraio Perugia, Urban
21 febbraio Ravenna, Bronson