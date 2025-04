Shirley Manson risponde ai commenti sul suo aspetto: «Linguaggio utilizzato contro le donne»

​Shirley Manson dei Garbage ha recentemente espresso il suo disappunto per un titolo di giornale ritenuto offensivo. Il 13 aprile ha condiviso su Instagram uno screenshot di un articolo del Daily Mail in cui si affermava che la rock band sembrava “irriconoscibile” nelle foto promozionali del nuovo album.

In un post condiviso su Instagram, Manson ha sottolineato come tali osservazioni siano spesso utilizzate per sminuire e controllare le donne nel mondo dello spettacolo: «Un bel titolo quello del Daily Mail di ieri. Cosa dovrebbe significare?!?». Dopo aver notato che nella foto i componenti maschili della band sono sostanzialmente simili a un tempo e che che quindi l’osservazione era diretta a lei, scrive: «Guarda, ho quasi 60 anni. Chiaro che non assomiglio per niente a quando ne avevo 30. Onestamente, penso che sarebbe un po’ inquietante se fosse così, ma ehi, sono fatta così. In ogni caso, questo è il tipo di linguaggio usato come arma per mettere una donna come me al suo posto».

Nel corso della sua carriera, Manson ha più volte denunciato il sessismo e la misoginia presenti nell’industria musicale. In un’intervista, ha dichiarato: «Se avessi il cazzo sarei trattata in modo diverso», evidenziando come il settore sia dominato da uomini e come le donne siano spesso relegate in secondo piano. Ha anche criticato l’ossessione per la giovinezza e l’aspetto fisico, affermando che la bellezza non conforme agli standard commerciali viene spesso ignorata o distrutta .​

«Continuerò a invecchiare così come sono. Continuerò ad avere rughe e ad avere problemi – perderò un centimetro di altezza qui e ne guadagnerò un altro o due lì – ma sarò ancora carina in pigiama, con i capelli spettinati e senza trucco, e sarò sempre – non importa come appaio, non importa cosa dicano di me – sarò sempre e per sempre più FORTE della maggior parte delle altre persone».

Il nuovo album della band, Let All That We Imagine Be the Light, uscirà il 30 maggio. Questo è il primo singolo There’s No Future In Optimism.