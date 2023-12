Shane MacGowan, svelata la causa della morte

È stata rivelata la causa del decesso di Shane MacGowan. Il cantante dei Pogues è morto a causa di una polmonite. Lo ha detto la moglie Victoria Mary Clarke al New York Times. «Io e mia sorella gli tenevamo le mani, mentre il sacerdote diceva le preghiere», ha detto Clarke a RTE. «È morto durante le preghiere. Non era pronto ad arrendersi. Non era pronto a smettere di lottare. Ma il suo corpo non ha retto. Il suo corpo gli ha detto: oltre non si può andare».

Il funerale di MacGowan si terrà venerdì. Prevede una processione da Dublino a Nenagh, nella Contea di Tipperary, dove il cantante ha passato molto tempo da bambino presso la famiglia della madre e dove, tra le altre cose, ha cominciato a bere Guinness quando aveva 5 anni.

Secondo RTE, la cerimonia si terrà presso la St. Mary of the Rosary Church a Nenagh. Sono attesi il presidente irlandese Michael Higgins, Bono degli U2 e altri musicisti, tra cui ovviamente i membri dei Pogues.

Gli U2 sono tra i musicisti che hanno ricordato MacGowan in questi giorni. Allo Sphere di Los Angeles hanno suonato A Rainy Night in Soho:

La stessa canzone è stata scelta da Glen Hansard per il suo omaggio al Late Late Show di RTE con, tra gli altri, Terry Woods dei Pogues:

A questo link il nostro ricordo di MacGowan, qui invece una selezione delle sue canzoni per cominciare a conoscerne il repertorio.